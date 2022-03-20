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هل إنفصل حسام جنيد عن زوجته؟ محادثة واتساب تكشف الحقيقة

20 - مارس - 2022
حسام جنيد

حسام جنيد

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إنتشر في الساعات الأخيرة، خبر إنفصال النجم حسام جنيد عن زوجته الفنانة السورية إمارات رزق مجدداً من خلال تسريب محادثة عبر الواتساب، وهو ما شكل صدمة كبيرة للجمهور.

واعاد المغني السوري نشر محادثة واتساب جرت بين طليقته والصحفي السوري يامن ديب الذي كان يسألها عن حقيقة الاخبار المنتشرة عن طلاقها من جنيد، لتؤكد الخبر، مشيرة الى ان الطلاق حصل رسميا منذ شهر ونصف.

وعلّق جنيد على الصورة التي نشرها عبر صفحته الخاصة على انستغرام بالقول: “قدر الله وماشاء فعل الله يقدملك الي فيه الخير أم وطن”.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم الإعلان عن انفصال الفنانين السوريين، حيث انفصلا من قبل في أيلول (سبتمبر) عام 2019، بعد أن أعلنت إمارات عن انفصالها عن جنيد، بعد خلافات كثيرة وقعت بينهما.

 

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