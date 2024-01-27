هل ارتبطت شيرين بخطيبها؟

حالة من الجدل الكبرى تسببت فيها الفنانة المصرية ميريهان حسين خلال الأيام الماضية، بعد انفصالها عن خطيبها قبل أيام من حفل زفافها.

لكن المفاجأة الصادمة التي ذكرتها بعض التقارير الصحافية، تحدثت عن كون انفصال ميريهان حسين عن خطيبها، يعود إلى ارتباط الأخير بالمطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، التي انفصلت مؤخرا عن زوجها حسام حبيب.

هذه التقارير استندت إلى ظهور الخطيب السابق لميريهان حسين بصحبة شيرين عبد الوهاب في حفلها الغنائي الذي أقيم مؤخرا بعد إعلانها انفصالها وعودتها لجمهورها.

الحديث عن هذه الأمور أغضب شيرين عبد الوهاب بشدة، ودفعها لإصدار بيان غاضب عبر محاميها، تعلن فيه نيتها مقاضاة أي شخص يروج لمثل هذه الأمور، أو يفسد علاقتها بزملائها.

ميريهان حسين التزمت الصمت ولم تعلق، لكنها لم تصمت طويلا، بعد أن علقت على الأمر في تصريحات إعلامية على خلفية تعاونها في عمل فني جديد رفقة الفنان هاني سلامة.

حيث تحدثت في البداية على تأثير فشل الارتباط عليها، مؤكدة أنها إنسانة غير ضعيفة، حياتها الشخصية لا تؤثر بشكل كبير على حياتها الفنية، وتحاول دائما الفصل بين الأمرين، ولا تترك نفسها للاستسلام، رغم كل ما تشعر به، لكنها تكره هذا الشعور.

وبعدما تلقت سؤالا حول تعاطف الجمهور معها ضد شيرين عبد الوهاب بسبب ما حدث، علقت قائلة “بص متقوليش أسامي.. متقوليش أسامي خالص”.

بعدها تجاهلت ميريهان الحديث عن شيرين عبد الوهاب، أو الحديث عما جرى وما يقال، لتؤكد أن ما يخص حياتها الشخصية يتلخص في كونها خرجت للتو من علاقة عاطفية، بعد أن كانت مخطوبة لعام كامل، ومن المفترض أن يقام زفافها في فبراير المقبل.

لكن الأمر لم يتم في النهاية، وطالبت بألا يذكر أحد أسامي أخرى في هذا الشأن عند التحدث معها، لتعلق قائلة “أنا معرفش مين حبيب مين.. ومين بيعمل إيه”.

وعما إذا كانت تبحث عن حقها بسبب ما جرى، أكدت على أن الأمر في النهاية نصيب، ولا يوجد حق لها تبحث عن الحصول عليه، خاصة أنها تؤمن أن الطيبين للطيبات وكل شيء في الدنيا نصيب، مشيرة إلى أن والدتها فرحت بعدم إتمام زواجها، وأخبرتها قائلة “تستاهلي أحسن”.