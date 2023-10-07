السبت 22 ربيع الأول 1445 ﻫ - 7 أكتوبر 2023 |
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هل اعتزل دريك الغناء؟

منذ ساعة واحدة
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في خبر صادم للمتابعين، أعلن نجم الراب العالمي دريك، البالغ من العمر 36 عاماً، أنه سيتوقف عن العمل ويبتعد عن الموسيقى لفترة زمنية، وهو بحاجة إلى استراحة بسبب معاناته الصحية.

وكشف دريك أنه يعاني من مشاكل في المعدة وهو بحاجة إلى استراحة عن العمل. قد تستمر لمدة عام كامل أو أقل.

وجاء إعلان دريك غراهام عن هذا الخبر، خلال إحدى حلقات برنامج SiriusXM Show Table for One، وقال: “أحاول السيطرة على مشكلتي الهضمية وأحتاج إلى التركيز على صحتي أولاً وقبل كل شيء، وأحتاج إلى أن أكون على ما يرام”.

وتابع كلامه: “لقد كنت أعاني من أكثر المشاكل جنونًا مع معدتي منذ سنوات، سأغلق باب الأستوديو لبعض الوقت، ربما سنة أو شيء من هذا القبيل… ربما أطول قليلاً”.

إعلان دريك أتى بالتزامن مع إصدار ألبومه الجديد For All The Dogs، وفي إحدى أغاني الألبوم يظهر فيها ابنه أدونيس البالغ من العمر خمس سنوات وهو يغني الراب.

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