هل اقتربت نهاية العالم؟!.. ساعة يوم القيامة تقف عند 100 ثانية

كشف علماء أن ساعة يوم القيامة ستظل عند 100 ثانية قبل منتصف الليل للعام الثالث على التوالي، لأن “العالم ليس أكثر أمانا مما كان عليه العام الماضي في مثل هذا الوقت”.

وكشفت نشرة علماء Bulletin of the Atomic عن الساعة يوم الخميس، والتي تتعقب احتمالية فناء البشرية، للمرة الخامسة والسبعين منذ ظهورها لأول مرة في عام 1947.

ومنذ ذلك الحين، أعلنت المجموعة سنويا ما إذا كان عقرب الدقائق في ساعة يوم القيامة، اقترب من منتصف الليل أو بعيدا عنه – علامة الكارثة.

