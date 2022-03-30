هل التأخر في غسيل السيارة يؤثر عليها سلبًا؟

ماذا يحدث إذا لم تغسل سيارتك مطلقًا؟ هل يستحق الأمر عناء البحث عن مغسلة سيارات من وقت لآخر أو شراء صابون وأدوات غسيل السيارات؟ على الرغم من أنك قد لا تمانع في القيادة بمركبة متسخة، إلا أنه قد يكلفك ذلك في النهاية مبلغًا كبيرًا من المال إذا تجاهلت أو أهملت سيارتك.

صدأ وبهتان

مع مرور الوقت، ما يبدأ في الحدوث إذا لم تتم إزالة الأوساخ والمواد الأخرى هو أنها يمكن أن تبدأ في التهام طلاء سيارتك. بمجرد تآكل طبقة الطلاء الشفافة للمركبة وصولاً إلى طبقة الطلاء الأصلية، يمكن للمواد بعد ذلك أن تلتهم طبقة الطلاء أيضًا، وتصل في النهاية إلى الصفائح المعدنية وتتسبب في ظهور بقع من الصدأ والبهتان.

تبدأ هذه العملية ببطء ولكنها تحدث بالفعل لجميع المركبات في مرحلة ما. تكمن مشكلة عدم غسل سيارتك في أن هذه العملية تتسارع بشكل كبير، مما يتسبب في حدوث أضرار أسرع بعدة مرات قبل حدوثها بشكل طبيعي. وتذكر أنه حتى لو لم تكن شديد الجنون بشأن الحفاظ على نظافة سيارتك، فإن أخذ سيارتك أثناء غسيل السيارة أو استخدام بخاخ الخدمة الذاتية لإزالة الملح وأوساخ الشتاء، هو مجرد فكرة جيدة بغض النظر عن السبب، حتى لا تتعثر مع فاتورة ضخمة في ورشة تصنيع الهياكل في المستقبل القريب.

الزجاج الخلفي المتسخ

بناءً على التجربة الشخصية، فإن إهمال تنظيف الزجاج الأمامي الخاص بك بشكل صحيح خاصة في فصل الشتاء يمكن أن يجعل الرؤية صعبة للغاية، خاصة عند القيادة تحت المطر أو الضباب الكثيف. كذلك تعتبر المصابيح الأمامية المتسخة من مخاطر الرؤية الأخرى التي يمكن أن تحدث إذا أهملت غسل سيارتك.

إتساخ المقصورة

من الداخل تتراكم الأوساخ داخل المقصورة إذا لم تغسل سيارتك. وذلك قد يجعل شكل المقصورة قديماً وقذراً، إضافة إلى أنه قد يجب الحشرات للعيش داخل السيارة.

الخلاصة

الجواب البسيط هو نعم، إنه أمر سيء إذا لم تغسل سيارتك، خاصة في فصل الشتاء. ويمكنك الإعتماد على خدمات الغسيل على المحطات للقيام بهذه العملية، بدل أن تقوم بها بفسك في المنزل.