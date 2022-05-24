هل الحيوانات الأليفة لديها قدرة التنبؤ بالكوارث الطبيعية؟

من القطط التي تجري وتختبئ تحت السرير قبل وقوع الزلزال إلى الكلاب التي ترفض الخروج قبل وقوع كارثة تسونامي، هناك الكثير من القصص عن الحيوانات الأليفة التي يبدو أن لديها حاسة سادسة بشأن الطقس.

على الرغم من وجود القليل من العلم لإثبات هذه الادعاءات، إلا أن الأدلة القصصية تشير إلى قدرة الحيوان على التنبؤ بطريقة ما بالكوارث الطبيعية.

هناك سجلات تعود إلى عام 373 قبل الميلاد تُظهر أن مجموعات ضخمة من الجرذان والثعابين وأعراس البحر وغيرها من الحيوانات قد هربت من مدينة هيليس اليونانية قبل أيام فقط من الزلزال الذي دمر المنطقة، وفقاً لتقارير “ناشيونال جيوغرافيك”.

وانتشرت قصص مماثلة عبر القرون مع حيوانات أخرى هربت من كوارث أخرى.

في عام 1975، على سبيل المثال، أمر المسؤولون الصينيون بإخلاء مدينة هايتشنغ، استناداً جزئياً إلى سلوك حيواني غير معتاد، ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة بعد فترة وجيزة، مما أسفر عن مقتل 2041 شخصاً وإصابة 27538 آخرين، لكن الخبراء قدروا أن عدد القتلى والجرحى كان سيصل إلى أكثر من 150 ألفاً إذا لم يكن هناك إجلاء.

وفي عام 2004، نجت العديد من الحيوانات من أمواج تسونامي في المحيط الهندي التي أودت بحياة أكثر من 230 ألف شخص في أكثر من اثني عشر دولة، بدأت القصص تطفو على السطح عن الحيوانات التي تصرفت بشكل غريب في الأيام التي سبقت العاصفة:

الكلاب التي رفضت الخروج، والأفيال التي هتفت وركضت إلى مناطق مرتفعة، وطيور النحام التي تخلت عن مناطق تعشيشها المعتادة، تساءل البعض عما إذا كانت الحيوانات قادرة على الشعور بالعاصفة قبل البشر واتخاذ تدابير وقائية.

أسماك القرش:

أظهرت بعض الدراسات أن أسماك القرش تستجيب لانخفاض الضغط الجوي المرتبط بالعواصف بالانتقال إلى المياه العميقة للعثور على ملاذ آمن.

سبح أكثر من اثني عشر من أسماك القرش ذات الرؤوس السوداء في المياه العميقة قبل أن تصل العاصفة الاستوائية غابرييل إلى اليابسة في خليج تيرا سييا في فلوريدا في عام 2001، وبالمثل عندما اقترب إعصار تشارلي في عام 2004، تحركت أسماك القرش المتعقبة إلى المياه المفتوحة أو اختفت خارج النطاق، ويبدو أن تحركاتها يتزامن مع التغيرات في ضغط الهواء والماء.

ولكن حتى بالقرب من المنزل، هناك الكثير من القصص من أصحاب الحيوانات الأليفة الذين يقسمون أن كلابهم وقططهم يعرفون متى يكون الطقس سيئاً في الطريق، بعض الوتيرة أو الاختباء الأنين أو الذعر.

وجد استطلاع أجرته وكالة “Associated Press Petside.com” عام 2010 أن حوالي ثلثي أصحاب الحيوانات الأليفة يعتقدون أن حيواناتهم الأليفة لديها حاسة سادسة عند اقتراب عاصفة أو طقس قاسي آخر، أفادوا أن كلابهم وقططهم تفعل أشياء مثل محاولة الاختباء في مكان آمن، أو الأنين أو البكاء أو تصبح مفرطة النشاط.

– ماذا يقول العلم:

تشير بعض الأبحاث إلى أن الكلاب قد تكون قادرة على الشعور بالتغيرات في الهواء قبل الكوارث الطبيعية.

يعيد بعض الباحثين هذه القصص إلى “تأثير التركيز النفسي”، حيث يتذكر الناس السلوكيات غير العادية فقط بعد وقوع كارثة، يقولون إذا لم يحدث الحدث، فلن يتذكر الناس أبداً أن حيوانهم الأليف قد تصرف بطريقة غريبة.

يقول آندي مايكل، عالم الجيوفيزياء في هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية “USGS”، لمجلة ناشيونال جيوغرافيك: “ما نواجهه هو الكثير من الحكايات”، “تتفاعل الحيوانات مع أشياء كثيرة الجوع، والدفاع عن أراضيها، والتزاوج، والحيوانات المفترسة، لذلك من الصعب الحصول على دراسة محكومة للحصول على إشارة التحذير المتقدمة هذه.”

تم إجراء بعض الدراسات حول التنبؤ بالحيوانات من قبل هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في السبعينيات، لكن مايكل قال “لم يخرج أي شيء ملموس من ذلك”، منذ ذلك الحين لم تقم الوكالة بإجراء المزيد من الأبحاث في المنطقة.

– لكن ليست كل الأبحاث رافضة:

اقترحت دراسة أجريت عام 2011 أنه نظراً لأن حواس الكلب الشمية أقوى بـ 10000 إلى 100000 مرة من حواس الإنسان، فقد يكون قادراً على شم التغييرات في الهواء قبل وقوع الكوارث الطبيعية.

نظرية أخرى هي أن الحيوانات تلتقط الموجات فوق الصوتية، وهي موجات منخفضة التردد للغاية ناتجة عن الزلازل والانفجارات البركانية والبرق وغيرها من الأحداث الطبيعية النشطة للغاية.

لذلك في حين أن العلماء قد لا يتفقون على القدرة النفسية المحتملة لحيوانك الأليف، إذا كان كلبك وقطك يخافان بدون سبب، فقد ترغب في البحث عن أرضية أعلى أو على الأقل الانضمام إليهما تحت السرير.