هل انتصرت إليسا ؟.. ما مصير اغنية "وبطير"

بعد خلاف طويل في المحاكم حول اداء اغنية “وبطير”، انتهى النزاع القضائي بين الفنانة اليسا والفنان زياد برجي بقرار يمنع الأخير من أداء او بث الأغنية.

وكانت الفنانة اليسا تقدّمت بدعوى قضائية عبر وكيلها المحامي مارك حبقة ضد الفنان زياد برجي والشاعر أحمد ماضي لوقف التعدّي الحاصل من قبلهما عليها وبالتالي إلزامهما بالتوقف عن بثّ أغنية “وبطير” والفيديو كليب الخاص بها وسحبها من الأسواق فوراً تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 10 آلاف دولار أميركي عن كل يوم تأخير تُسدّد نقداً، وذلك على خلفية التحايل بتغيير اسم اغنية “أنا وبس” التي كتبها الشاعر الماضي والتي تنازل عنها لصالح الفنانة اليسا ليعود مع الفنان زياد برجي لبثها بإسم “وبطير”.

بعدو القضاء اللبناني بخير بوجود قضاة نزيهين وشرفاء، الحقيقة بيّنت، "أنا وبس" "إلي وبس"!!

كُلّ الشكر لوكيلي القانوني المحامي مارك حبقة يلي إيمان بقضيتي وبحّقي وتحدّى الباطل وردّلي حقّي ….

ما بصحّ إلاّ الصحيح @HabkaMark — Elissa (@elissakh) March 24, 2023