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هل انتصرت إليسا ؟.. ما مصير اغنية "وبطير"

منذ ساعة واحدة
اليسا وزياد برجي

اليسا وزياد برجي

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بعد خلاف طويل في المحاكم حول اداء اغنية “وبطير”، انتهى النزاع القضائي بين الفنانة اليسا والفنان زياد برجي بقرار يمنع الأخير من أداء او بث الأغنية.

وكانت الفنانة اليسا تقدّمت بدعوى قضائية عبر وكيلها المحامي مارك حبقة ضد الفنان زياد برجي والشاعر أحمد ماضي لوقف التعدّي الحاصل من قبلهما عليها وبالتالي إلزامهما بالتوقف عن بثّ أغنية “وبطير” والفيديو كليب الخاص بها وسحبها من الأسواق فوراً تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 10 آلاف دولار أميركي عن كل يوم تأخير تُسدّد نقداً، وذلك على خلفية التحايل بتغيير اسم اغنية “أنا وبس” التي كتبها الشاعر الماضي والتي تنازل عنها لصالح الفنانة اليسا ليعود مع الفنان زياد برجي لبثها بإسم “وبطير”.

 

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