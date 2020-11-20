هل انتهت العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني قبل إعلان زواجهما؟

أثار خبر انفصال النجم عمرو دياب والممثلة دينا الشربيني ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام السابقة وذلك بسبب عدم متابعة دياب لحبيبته الشربيني على انستغرام بالإضافة إلى الحديث عن مشاجرة حصلت بينهما في مكان عام.

غير أن تقارير نفت هذه المزاعم، اليوم الجمعة، مؤكدة أن عمرو دياب لا يتابع من خلال حسابه على “إنستغرام” سوى حسابين، هما الخاص بشركته الإنتاجية “ناي” والثاني الإذاعة التي يملكها “دياب إف إم”.

وبحسب مجلة “سيدتي”، فإن عمرو دياب لا يتابع حتى من خلال حسابه الرسمي الحسابات الخاصة بأبنائه الأربعة، ولا أي حسابات للفنانين، ويستخدم منصته للتواصل الاجتماعي من أجل الترويج لأعماله الفنية فقط، والتي سبق وأن استخدمها لتقديم دينا الشربيني بطريقة رسمية إلى جمهوره، وذلك بنشر صورة تم التقاطها في أسبانيا، دون توضيح طبيعة علاقته بها.

كذلك ما يؤكد عدم صحة انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني هو أنه لا يزال يحتفظ بكل صوره والمقاطع المصورة التي تجمعه بها عبر “إنستغرام”.

كما أكد السيناريست المصري، تامر حبيب، اليوم الجمعة، لصحيفة “الوطن” المصرية أن دينا الشربيني هي المرشحة الأولى والأساسية لمسلسل عمرو دياب على شبكة “نيتفلكس” الأمريكية.

وتدحض الأدلة السابقة كل ما تردد مؤخرا بشأن تدهور العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني، بعدما كشف مصدر مقرب منهما عن وقوع شجار بينهما في أحد الأماكن الساحلية.

ولم يؤكد أي من الطرفين عمرو دياب أو دينا الشربيني ارتباطهما رسميا، إلا أنهما لا يفترقان ويظهران مع بعضهما في كل حفلاته وأعماله وحتى في إجازاته.