هل انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بسبب الحيانة ؟

لايزال خبر انفصال الثنائي الأكثر شهرة بالوسط الفني متداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد ساعات قليلة من عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز الـ 45.

وفي التفاصيل عايد العوضي زوجته السابقة ياسمين عبد العزيز ليل الأثنين 15\1\2024، ونشر صورة له معها وكتب ليهنئها: “كل سنة وإنتي طيبه يا حبيبتي … العمر كله إن شاء الله في صحة وسعادة ونجاح”.

وبعد ساعات قليلة فاجأت ياسمين عبد العزيز جمهورها بإعلانها خبر طلاقها من أحمد العوضي، وكتبت عبر حسابها على انستغرام: “تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير”.

وأكد أحمد العوضي خبر طلاقه من النجمة ياسمين عبد العزيز بعدما أعلنت عنه بنفسها عبر حسابها على انستغرام.

ونشر العوضي نفس كلمات ياسمين عبد العزيز عبر حسابه على فيسبوك: “تم الطلاق الرسمي بيني وبين ياسمين، وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير”.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الخبر والبعض لم يصدق وأكدوا أنها مزحة منها.

وبحسب صفحة أخبار المشاهير المعروفة بإسم “شربليتا” والتي كشفت المستور عن تفاصيل الانفصال الحقيقي للثنائي، بحيث أكدت الأخيرة عن خيانة العوضي لياسمين مع ممثلة تلعب دور البطولة في أحدث فيلم للممثل “الإسكندراني”، ومعرفة الأخيرة صدفة أثناء احتفالها بعيد ميلادها.

وكانت صفحة “شربليتا” قد كشفت في وقت سابق عن وجود مشاكل بين الثنائي وكانت “الخيانة” تتصدر الأخبار.