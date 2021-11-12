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هل انفصل مروان خوري عن حبيبته قبل موعد الزفاف؟

12 - نوفمبر - 2021
مروان خوري

مروان خوري

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بعدما كان من المتوقع دخوله القفص الذهبي، تحدث الفنان اللبناني مروان خوري عن أنه تم تأجيل موعد الزفاف لبعض الوقت جراء ظروف عمله ليدحض بعدها كل الشائعات التي تحدثت عن انفضاله.

وفي هذا المجال، كان من المتوقع ان يدخل الفنان اللبناني مروان خوري القفص الذهبي الشهر الماضي حسب التوقعات اذ ودع العزوبية في حفل حضره الاصدقاء.

وفور انتشار هذه الأخبار، تساءل الرواد والناشطون عن حقيقة انفصاله او تأجيل الحفل ليردّ مروان خوري في حديث عبر إحدى القنوات التلفزيونية، تزامناً مع جولته الفنية في مصر ويقول: “لم اتزوج، ولكن قريباً”.

وكشف عن سبب تأجيله الزفاف حتى الان على الرغم من انه كان متوقعا ان يحدث قبل: “لم أتزوج حتى الآن بسبب ظروف عملي، لكن قريبا إن شاء الله”.

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