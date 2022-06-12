هل تتأثر مكانة محمد صلاح مع ليفربول بعد انضمام “دراوين نونيز”؟

أصبح ليفربول قريبا من التعاقد بشكل رسمي مع الأوروجواياني “داروين نونيز” مهاجم بنفيكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحاول ليفربول ضم نونيز، وذلك تحسبا للرحيل المتوقع للسنغالي ساديو ماني صوب بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولفت فابرزيو رومانو، الصحفي الإيطالي الشهير المتخصص في أخبار الانتقالات، بأن صفقة انتقال نونيز إلى ليفربول، ستكلف النادي الإنجليزي 80 مليون يورو، بالإضافة إلى 20 مليون يورو، بحساب الإضافات والحوافز، ما قد يجعله الأغلى في تاريخ “الريدز”.

وعقب هذه الأنباء، تحدثت صحيفة “ليفربول إيكو” البريطانية، عن التأثير الذي سيحدثه انتقال داروين نونيز من بنفيكا لصفوف ليفربول على المصري محمد صلاح جناح “الريدز”.

و كشفت الصحيفة أن نونيز يمتلك إمكانيات فنية مشابهة للبرتغالي ديوجو جوتا، من حيث القدرة على اللعب في الطرف الأيسر فضلا عن امتلاك مهارة المراوغة والاحتفاظ بالكرة، مع تفوق الدولي الأوروجواياني في ميزة الطول، بعكس جوتا قصير القامة.

وبسبب ميزة الطول سيكون نونيز هو المهاجم الصريح في ليفربول بينما سيتنافس جوتا مع الكولومبي لويس دياز على شغل الجهة اليسرى، حال تأكد رحيل ماني، أما صلاح فلن ينافسه أحد في الجانب الأيمن، ما يعني أن الدولي الأوروجواياني لن يشكل تهديدا مباشرا لمكانة النجم المصري.

وشدد التقرير على أن جوتا سيمكنه شغل منصب الجناح الأيمن في ليفربول الموسم بعد المقبل حال رحيل صلاح، ولكن ربما تقوم إدارة النادي، بالبحث عن مهاجم يمتلك قدم يسرى قوية مثل الفرعون المصري لحل محله.

تجدر الإشارة إلى أن صلاح كان قد صرح أنه مستمر في ليفربول حتى نهاية الموسم المقبل 2022-2023، موعد انتهاء عقده، دون الإشارة إلى وجهته المقبلة أو فرص استمراره في ملعب “أنفيلد”.

يذكر أن صلاح يشغل منصب الجناح الأيمن في ليفربول منذ قدومه من روما الإيطالي في صيف 2017 حيث نجح خلال تلك الفترة في التتويج مع الفريق بـ6 ألقاب والحصول على جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز 3 مرات، مسجلاً 156 هدفاً وصانعاً 63 في 254 مباراة بكل البطولات.