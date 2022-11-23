هل تساءلت يوما كم يتقاضى حكام كأس العالم؟

في كثير من الأحيان ينصب التركيز على أجور اللاعبين في كأس العالم، وفي حين يتساءل كثيرين عن حجم المبالغ التي يتلقاها حكام كرة القدم خلال إدارتهم لمباريات مونديال 2022 الجارية منافسته حاليا في قطر.

على الرغم من صعوبة تحديد أجور الحكام في المونديال الحالي إلا أن شبكة “إن بي سي سبورت” أجرت تحليلا تمكنت من خلاله توقع ما سيحصل عليه حكام كرة القدم كأجور لقاء إدارتهم للمباريات.

تقول الشبكة إنه لا يمكن بالضبط معرفة المبلغ الذي سيحصل عليه الحكام لواجباتهم في كأس العالم، لكن يمكن تقدير ذلك بناء على بيانات النسخة الماضية من المونديال التي أقيمت في روسيا في 2018.

خلال تلك النسخة، قررت الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن يتم تعويض حكم كل مباراة بمبلغ 70 ألف دولار عن مشاركته في البطولة، بواقع ثلاثة آلاف دولار في لمباراة الواحدة.

وفي عام 2014، تم دفع 50 ألف دولار للحكام لمشاركتهم في نهائيات كأس العالم التي أقيمت في حينه في البرازيل.

واختير 36 حكما رئيسيا للساحة للمشاركة في مرحلة المجموعات لمونديال قطر 2022، من دون احتساب الحكام المساعدين.

وسيتقلص العدد في مرحلة خروج المغلوب ابتداء من دور الـ16، حيث سيتم اختيار الحكام الذين حصلوا على أعلى درجات التقييم خلال مرحلة المجموعات من أجل الاستمرار في إدارة المباريات.

ويشهد مونديال قطر مشاركة ثلاث حكمات ساحة للمرة الأولى في تاريخ البطولة التي انطلقت قبل 92 عاما. كما تم اختيار ثلاث نساء أخريات ليكونن حكام مساعدين.

والحكمات الرئيسيات هن الفرنسية ستيفاني فرابارت والرواندية ساليما موكاسانغا واليابانية يوشيمي ياماشيتا.

أما الحكمات المساعدات فهن البرازيلية نوزا باك والمكسيكية كارين دياز ميدينا والأميركية كاثرين نيسبيت.