هل تشارك أوكرانيا في تصفيات بطولة أوروبا 2024؟!

أعلنت أوكرانيا، الاثنين، أنها ستواصل خوض مباريات تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 على الرغم من الحظر الحكومي على مشاركة المنتخبات الوطنية الأوكرانية في المنافسات التي يشارك فيها رياضيون من روسيا وروسيا البيضاء.

وفرضت كييف الحظر، الذي يغطي الأحداث الأولمبية وغير الأولمبية وأولمبياد ذوي الاحتياجات، بسبب غزو موسكو لأوكرانيا واستخدام روسيا البيضاء المجاورة كنقطة انطلاق للغزو.

ونشر أندري بافيلكو رئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم رسالة على فيسبوك أوضحت فيها وزارة الرياضة قرارا بالسماح لأوكرانيا باللعب في تصفيات بطولة أوروبا 2024 على الرغم من مشاركة روسيا البيضاء أيضا.

وكتب عبر فيسبوك “سيواصل المنتخب الأوكراني مبارياته الرسمية في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 2024”.

وتضم المجموعة الثالثة في التصفيات أوكرانيا وإنجلترا وإيطاليا ومقدونيا الشمالية ومالطا. وتلعب روسيا البيضاء ضمن المجموعة الأولى مع إسرائيل وأندورا وكوسوفو ورومانيا وسويسرا.

وخسر الفريق مباراته الافتتاحية في التصفيات 2-صفر خارج أرضه أمام إنجلترا، التي تتصدر المجموعة بست نقاط بعد مباراتين. وستكون المباراة الثانية لأوكرانيا خارج أرضها أمام مقدونيا الشمالية يوم 16 يونيو حزيران المقبل.

وبعد غزو أوكرانيا العام الماضي والذي وصفته موسكو بأنه عملية عسكرية خاصة، منع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) روسيا من المنافسة في البطولات الأوروبية.