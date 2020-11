هل تضطر برشلونة لبيع تير شتيغن لبايرن ميونخ بسبب مخاوفها من الإفلاس؟

يعاني فريق برشلونة من مشاكل اقتصادية كبيرة، تفرض على الإدارة الحالية برئاسة، كارليس توسكيتش، التصرف بحكمة وأخذ القرارات التي من شأنها إنقاذ القلة الكتالونية.

وكانت قد أوضحت ”سبورت“ أن إدارة برشلونة المؤقتة ستعقد اجتماعات مع اللاعبين وممثليهم؛ بهدف إقناعهم بتخفيض رواتبهم بنسبة تصل إلى 30%. وأوضحت أن برشلونة يحتاج لتوفير نحو 190 مليون يورو لتجاوز الأزمة الحالية، وتجنب الدخول في نفق مظلم يقوده نحو إعلان إفلاسه.

وبحسب صحيفة ”أس“، فإنه مع حاجة برشلونة لتخفيض فاتورة الرواتب، فإنه قد يضطر لبيع تير شتيغن لبايرن ميونيخ؛ بهدف تحسين الوضع المالي. وذلك بحسب تقارير صحفية إسبانية.

وتأتي هذه التقارير بعد أيام من إعلان برشلونة رسميا، أن تير شتيغن وافق على تجديد عقده مع برشلونة، حتى يونيو 2025، بشرط جزائي قيمته 500 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن بايرن ميونخ يعتبر أن تير شتيغن، البالغ من العمر 28 عاما، البديل المثالي لمانويل نوير، البالغ من العمر 34 عاما.

وأوضحت ”أس“ أن الصفقة قد تكلف بايرن ميونخ 80 مليون يورو.

