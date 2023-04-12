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هل تكون تايلور سويفت والدة طفل نيك كانون الـ13؟

منذ 37 دقيقة
تايلور سويفت

تايلور سويفت

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حلّ الممثل ومقدم البرامج الكوميدي نيك كانون ضيفاً على برنامج The Howard Stern Show، فسأله المذيع ما إذا كان يرغب بالإنجاب مجدداً، خصوصًا وأنه والد لـ 12 طفلاً من 6 نساء، فكان جواب النجم بأنه يرغب في أن تكون تايلور سويفت والدة طفله الـ 13.

وفي التفاصيل، قال النجم إنه في كل مرة كان يجيب عن هذا السؤال بشكل خاطئ، وأنه بالفعل يترك الأمر بيد الله، وأنه سعيد “بدزينة” أطفاله، ولكن المقدم روبن كوافيرز ألحّ عليه أن يذكر اسماً يتمنى أن تكون والدة طفله الـ 13، ومن ثَم اقترح عليه اسم النجمة تايلور سويفت خاصة، وأنها انفصلت أخيرًا عن حبيبها، فكان جواب نيك: “بالتأكيد أوافق”.

وتابع نيك: “نعم إنها هي… أنا موافق، وهي تشبهني نوعاً ما… أرقامنا أنا وتايلور متشابهة جداً، عندما نتحدث عن التواجد هنا في هذا المجال”.

وذكر النجم أن علاقتهما من الممكن أن تنجح، لأن كليهما قد واعد الكثير سابقاً.

وهذه ليست المرة التي يعرب فيها نيك كانون عن إعجابه بتايلور سويفت، فقد سبق أن تم توجيه سؤال له عام 2016، عن موقفه من العداء الذي يجمع بين تايلور سويفت وكيم كارداشيان، فأجاب حينها: “بالتأكيد أنا أقف بصف تايلور سويفت”.

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