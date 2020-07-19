هل توفي الرسام العالمي رافاييلو قبل 500 عام بالكورونا؟

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اشتهر الرسام العالمي رافاييلو بإنتاجه الهائل، إذ تولى إدارة ورشة عمل ضخمة، ورغم وفاته المبكرة في السابعة والثلاثين من العمر وهو في قمة عطاءه ، إلا أنه ترك مجموعة كبيرة من الأعمال.

وأظهرت دراسة حديثة أن الفنان الإيطالي الشهير رافايلو، توفي بمرض شبيه بفيروس كورونا أصابه بحمى، ويقول الرسام الإيطالي جورجيو فازاري (1511-1574) في “حياة أفضل الرسامين والنحاتين والمهندسين المعماريين” المكرس لحياة الرسامين، بأن رافاييلو لم يبلغ الأطباء بعدما لم يخبر أطباءه أنه يزور عشيقاته بالليالي الباردة ما دفعهم لمعالجته خطأ بالإدماء. .

وقال مؤرخ الطب ميكيلي أغوستو ريفا لوكالة الأنباء الفرنسية إن الحمى التي أتت على الرسام والمهندس المعماري غزير الإنتاج عالجها “أفضل أطباء روما الذين أرسلهم البابا” خوفا من خسارة هذا الفنان الكبير.

وأوضح ريفا “كان الطقس في مارس يومها أكثر برودة مما هو عليه الآن ومن المرجح جدا أن يكون أصيب بالتهاب رئوي حاد”.

وشخّص الأطباء أن الحمى عائدة إلى “فائض في الدم” وأجروا تاليا عمليات إدماء ما أدى إلى إضعاف الفنان وموته. وظهرت موهبة رافايلو باكرا وكان من أرباب عصر النهضة الكبار إلى جانب ميكيللانجلو وليوناردو دا فينتشي.

ويوضح ريفا الذي شارك في الدراسة مع ثلاثة باحثين زملاء له في جامعة بيكوكا في ميلانو “في تلك الفترة كان الأطباء يدركون مخاطر الإدماء في معالجة الأمراض المعدية لكنهم تصرفوا بناء على معلومات خاطئة”.

ويضيف “ساهم خطأ طبي وخطأ رافاييلو الشخصي بعدم اطلاع الأطباء على القصة كاملة، في وفاته”.

وأعد الباحثون الدراسة القصيرة التي نشرت الأسبوع الحالي في مجلة “انترنال أند إيمرجنسي مديسين” قبل أن ينتشر مرض كوفيد-19 في شمال إيطاليا نهاية فبراير.

ويوضح الباحث “بحسب المعلومات المتوافرة لدينا، توفي رافايلو من مرض رئوي شبيه جدا بفيروس كورونا الذي نعرفه اليوم”.

وتفيد الدراسة أن عدوى حديثة بمرض منقول جنسي مثل الزهري – بحسب تشخيص أطباء رافاييلو-لا يمكن أن تفسر فترة الحضانة هذه والتي استمرت لمدة 15 يوم، كان فيها رافاييلو هادئا، وتمكن من ترتيب أغراضه والاعتراف بخطاياه. ونوبة التهاب الكبد الفيروسي غير ممكنة من دون إصابة باليرقان أو بغياب مؤشرات أخرى لقصور في الكبد. ولم يكن وباء التيفوس أو الطاعون منتشرا في مدينة روما في تلك الفترة.