هل دخلت ورد الخال مجال الغناء؟

كشفت الممثلة اللبنانية، ورد الخال، حقيقة دخولها مجال الغناء، بعد مشاركتها، مؤخراً، في أغنية بعنوان نجمة الميلاد مع يوسف الخال ونيكول سابا وباسم رزق.

وقالت الخال في حوارها مع موقع “سكاي نيوز عربية”: “ليس لي علاقة بالغناء أنا فقط أوظف الغناء في مجال التمثيل”.

وتبرر ذلك بالقول “دور الممثل هو الإلمام بكل شيء، واستغلال الهوايات التي تتوافر لديه، فالتمثيل عالم واسع، ويجب أن يكون لدى الممثل مهارات لكي يوظفها حسب الدور الذي يلعبه”.

وحول سبب مشاركتها في أغنية “نجمة الميلاد” والهدف منها، أضافت قائلة: “الأغنية كانت خاصة بمناسبة عيد الميلاد المجيد وكانت فكرة حلقة لبرنامج “نجوم الميلاد”، والهدف منها “أن نكون عائلة”، واصفة إياها بـ”العمل اللطيف؛ إذ كتبها شقيقي يوسف الخال”.