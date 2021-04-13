هل رأيتموه.. كلب آلي بوليسي يثير الهلع في شوارع نيويورك

حالة من الرعب تسبب بها كلب بوليسي آلي يتجول في شوارع مدينة نيويورك أعد للأذهان أحداث مسلسل الخيال العلمي Black Mirror “بلاك ميرور”.

وفقًا لمجلة “نيوزويك” الأمريكية، ظهر الكلب البوليسي الآلي ذي الـ 31 كيلوجرام في الشوارع الأمريكية لأول مرة في أواخر العام الماضي، واختصت مهامه بالتعامل مع المواقف التي تتضمن رهائن أو مسلحين معتصمين بمنزل.

وذكر الموقع، أن مشهد الكلب البوليسي يغادر مبنى برفقة بعض ضباط الشرطة أثار ضجة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتحول إلى “تريند” عبر موقع “تويتر”.

ونشر أحد مستخدمي الشبكة العنكبوتية مقطع فيديو يتضمن مشهدًا للكلب الآلي تحت تعليق: “لم أر من قبل شيئًا كهذا؟ هل رأيتموه؟

وأُطُلق على الكلب “R2D2″، وادعى صاحب الفيديو أنه يتحرك أفضل من الكلب العادي، فيما علق أحدهم على الفيديو متسائلًا: “هل تستخدم شرطة نيويورك حقًا كلاب آلية، هذا أمر جنوني”.

وحقق مقطع الفيديو قرابة مليون مشاهدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصةً مع مقارنة الجمهور الفيديو بمسلسلات خيال علمي مثل “بلاك ميرور”، وأفلام مثل “روبو كب”، التي تدور أحداثها في المستقبل حيث تسيطر التكنولوجيا على كل شيء.

وأشار الموقع، إلى أن الكلب الآلي من تصميم شركة “Boston Dynamics” للآليات، ويأتي مجهزًا بأضواء وكاميرا وقادر على التواصل بما يسمح للضباط من الحديث مع الضحايا.