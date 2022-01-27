هل رحمة رياض حامل أم "كِرش"؟

تداول روّاد مواقع التواصل الإجتماعي معلومات غير مؤكّدة عن حمل الفنانة العراقيّة رحمة الرياض بطفلها الأول، فخرجت الأخيرة عن صمتها وحسمت الجدل.

ونفت الفنانة رحمة رياض ان تكون حاملاً، وعلّقت بطرافة على الشائعة المُتداولة بالقول “الفنانات بيطلع لهم كرش على فكرة، ومش شرط يكون الكرش بيبي”.

يذكر أنه في عيد ميلادها الـ 35، تمنت الفنانة العراقية “رحمة رياض” أن ترزق بطفل من زوجها الممثل “ألكسندر علوم”, قائلة “أتمنى الله يرزقني ببيبي”، كما وتلقت العديد من التهاني والتبريكات والتمني لها بأن تحقق أمنيتها وترزق بطفل.

في هذا المجال، قام فريق عمل “عراق أيدول” بتحضير مفاجأة لرحمة وذلك لمناسبة عيد ميلادها.

وفي التفاصيل، دخلت رحمة رياض إلى استوديو “أم بي سي العراق” وعندما فتحت الباب، تفاجأت بفريق العمل مختبئاً في غرفة الكواليس، ويغني لها “عيد ميلاد سعيد”، وسط أجواء من الزينة والورود وقالب كيك ضخم مرسوم عليه صورتها.