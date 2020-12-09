هل ستستجيب نجوى كرم الى مطالب جمهورها؟

طالب عدد كبير من متابعي الفنانة نجوى كرم بعمل جديد لها تحت هاشتاغ “نجوى بدنا جديدك”.

واجتمع عدد كبير من متابعي الفنانة نجوى كرم عبر موقع “تويتر” تحت هاشتاغ “نجوى بدنا جديدك”، للمطالبة بإصدار عمل فني جديد.

وكانت كرم قبل أن تبدأ الأزمة في لبنان، كشفت أنّ بين يديها أكثر من أغنية تدرس توقيت إصدار إحداها، إلّا أنّ الأوضاع الراهنة دفعت بها الى تأجيل الخطوة الى أجل غير مسمّى.

ومن بين التغريدات التي نشرها المتابعون نذكر: “يكفي عذاب الى متى سيظل الغياب”، “طلي علينا بجديدك وضوي الساحة الفنية”، “جبر الخاطر يكون ايضا باغنية جديدة تفرفح قلوبنا”، “انتي وبس يلي قادره تفرفحينا بأغاني جديده”، “نجوى إنت مناعة إلنا” وغيرها.

ويبقى السؤال: “هل ستستجيب كرم الى مطالب جمهورها وتصدر أغنية جديدة؟”.