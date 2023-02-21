هل سيشارك حسن الرداد في السباق الرمضاني 2023؟

أعلن الممثل المصري حسن الرداد عن خروج مسلسله “محارب” من الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، موضحًا أن السبب هو التحضيرات الكبيرة للمسلسل والتي تطلب المزيد من الوقت.

ونوّه الرداد أن مسلسل “محارب” سيتم عرضه في موسم شهر رمضان من العام المقبل 2024.

وشارك الرداد متابعيه صورة له، عبر حسابه الرسمي على “فايسبوك”، معلّقًا بالقول: “نظرا لضخامة العمل (مسلسل محارب) وما يتطلبه من تحضيرات تتطلب المزيد من الوقت، وحرصًا مني ومن فريق عمل المسلسل على أن يكون عمل درامي متميز، قررنا تأجيله إلى موسم رمضان ٢٠٢٤”.

وتابع: “وإن شاء الله التقي جمهوري العزيز في عمل سينمائي قريب”.