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هل سيُعرض جزء ثانٍ من "صالون زهرة"‏؟

23 - أكتوبر - 2021
صالون زهرة

صالون زهرة

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طرحت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم استفتاء عبر صفحتها ‏الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، سألت فيه المتابعين إن كانوا ‏يريدون جزءاً ثانياً من مسلسل “صالون زهرة‎”.‎

وعلّقت بمنشور ثانٍ أن هذا التصويت للتسلية وقالت: “على فكرة ‏السؤال للتسلية فقط”. وصوّت أغلبية المتابعين بـ”نعم”، إذ يرغبون بجزء ثان بعد نجاح ‏الجزء الأول‎.‎

الجدير ذكره أن العمل مؤلف من 15 حلقة ومن تأليف نادين جابر، ‏إخراج جو بو عيد وإنتاج شركة “صباح إخوان”، ومن بطولة ‏الممثلين نادين نسيب نجيم، معتصم النهار، طوني عيسى، كارول ‏عبود، نقولا دانيال، فادي أبي سمرا، زينة مكي، نهلا داوود، مجدي ‏مشموشي، نوال كامل، جنيد زين الدين، أنجو ريحان، حسين مقدم، ‏رشا بلال ولين غرّة‎.‎

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