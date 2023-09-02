يعدّ الشاي أحد المشروبات الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم، ولكن بالنسبة للمرأة الحامل هل هو آمن؟ وهل شربه مع الحليب مفيد للحامل؟ وماذا عن شاي الأعشاب؟ الإجابات عن هذه الأسئلة وغيرها في هذا التقرير.

هل شرب الشاي يؤثر في المرأة الحامل؟

يتم الحصول على الشاي الأسود والأخضر والماتشا من أوراق نبات كاميليا سينينسيس. وهي تحتوي على الكافيين، وهو منبه طبيعي يجب الحد منه أثناء الحمل.

وسنتعرّف كمية الكافيين لكل كوب (240 مل)، في أنواع مختلفة من الشاي، وفقا لتقرير في “هيلث لاين”:

الماتشا: 60-80 ملجم.

شاي أولونغ: 38-58 ملجم.

الشاي الأسود: 47-53 ملجم.

الشاي الأخضر: 29-49 ملجم.

يمكن للكافيين عبور المشيمة بسهولة، ويواجه كبد الجنين غير الناضج صعوبة في تحطيمه. على هذا النحو، من المرجح أن يتعرض الأطفال الرضع لآثار جانبية؛ نتيجة تناول كميات من الكافيين -عن طريق الأم الحامل- التي قد تعدّ آمنة للبالغين.

هل شرب الشاي يؤثر في الجنين؟

تشير الأبحاث إلى أن الأجنة الذين يتعرضون لكمية كبيرة من الكافيين أثناء الحمل، قد يكونون أكثر عرضة لخطر الولادة المبكرة، أو انخفاض الوزن عند الولادة، أو العيوب الخلقية.

وقد يؤدي تناول كميات كبيرة من الكافيين أثناء الحمل -أيضا- إلى زيادة خطر الإجهاض، أو ولادة الجنين ميتا.

وتكون هذه المخاطر في حدها الأدنى عندما تحد النساء الحوامل من تناول الكافيين، بحد أقصى 300 ملغ يوميا.

ومع ذلك، فإن الوراثة لدى بعض النساء قد تجعلهن أكثر حساسية للآثار الضارة للكافيين. وعلى سبيل المثال، تشير الأبحاث إلى أن هذه النسبة الصغيرة من النساء قد تكون أكثر عرضة للإجهاض بمقدار 2.4 مرة، عند تناول 100-300 ملغ من الكافيين يوميا.

ويحتوي الشاي الأسود والأخضر والماتشا وأولونغ على الكافيين، وهو منبه يجب الحد منه أثناء الحمل. وعلى الرغم من أنها آمنة بشكل عام، فإن النساء قد يستفدن من التقليل من تناولهن اليومي لأنواع الشاي، التي تحتوي على الكافيين أثناء الحمل، بحيث لا يتجاوز المأخوذ اليومي 200 مليغرام.

هل شرب شاي الأعشاب يؤثر في المرأة الحامل؟

قد يكون لبعض أنواع الشاي العشبية آثار جانبية خطيرة. ويصنع شاي الأعشاب من الفواكه المجففة أو الزهور أو التوابل أو الأعشاب، ومن ثم لا يحتوي على الكافيين. ومع ذلك، قد تحتوي على مركبات أخرى تعدّ غير آمنة أثناء الحمل، مما قد يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة؛ مثل:

الإجهاض أو الولادة المبكرة

من أنواع الشاي التي قد تزيد من خطر الإجهاض، أو الولادة المبكرة:

الشمرة (لشومر).

نبات الحلبة.

لسان الثور.

عرق السوس.

الزعتر.

اللبان (بكميات كبيرة).

البابونج (بكميات كبيرة).

العيوب الخلقية

من أنواع الشاي التي قد تزيد من خطر العيوب الخلقية:

نبتة الأم (motherwort).

لسان الثور.

آثار جانبية أخرى

في حالات نادرة، قد يسبب شاي الكالبتوس eucalyptus الغثيان أو القيء أو الإسهال. بالإضافة إلى ذلك، يشير تقرير الحالة إلى أن شرب شاي البابونج بانتظام أثناء الحمل، قد يؤدي إلى ضعف تدفق الدم عبر قلب الطفل.