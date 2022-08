هل طلب نيمار العودة إلى برشلونة؟

نفت وسائل إعلام فرنسية ما تردد عن وقف النجم البرازيلي نيمار المفاوضات مع باريس سان جيرمان، بشأن تجديد العقد بين الطرفين.

وكانت صحيفة ”Diari ARA“ الكتالونية قد أفادت بأن نيمار كان يرغب في البقاء مع باريس سان جيرمان في ظل التقارير التي تشير إلى اقتراب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة، من النادي الفرنسي.

ووفقا لشبكة ”Telefoot“ فإن الإعلان عن العقد الجديد بين نيمار وباريس سان جيرمان بات وشيكا.

وأوضحت أن نيمار اتفق بالفعل مع باريس سان جيرمان على التوقيع على عقد جديد، يبقيه في العاصمة الفرنسية حتى يونيو 2026.

وأكدت الشبكة أن المفاوضات التي تمت بين نيمار وبيئته ومواطنه ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، أتت ثمارها، وخاصة خلال يناير الحالي.

وبحسب ”Telefoot“ فإنه لا يوجد فريق في أوروبا يمكنه أن يوفر لنيمار ما يوفره باريس سان جيرمان، مشيرة إلى أن راتب نيمار لن ينخفض بموجب العقد الجديد.

وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان من برشلونة صيف العام 2017، بعدما دفع النادي الفرنسي قيمة فسخ عقد اللاعب مع النادي الكتالوني وهي 222 مليون يورو، وبات أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

وشارك نيمار مع باريس سان جيرمان في 105 مباريات، سجل فيها 83 هدفا، وصنع 47، علما أن العقد الحالي ينتهي في يونيو 2022.

Re Neymar injury, really did not look like much. Reported as adductor muscle. There was some slight contact to add/ham as he was falling and possible stretch as leg swung around during fall, but on video nothing major stands out and he looked comfortable walking off pitch pic.twitter.com/l3yNle7hNG

— Brian Sutterer MD (@b_sutterer) February 10, 2021