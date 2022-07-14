هل فكرت يوما لماذا كرة التنس صفراء اللون؟!

تعد رياضة التنس من الألعاب التي تحظى بشعبية واسعة بين المتابعين، وتدفع كثيرا من الهواة إلى البحث عن تفاصيل ومعلومات جديدة عن لعبتهم المفضلة.

وفي هذا التقرير نبحث عن أسباب اختيار اللون الأصفر لكرات التنس.

وفقا لتقرير نشرته صحيفة “لوفيغارو” (Le Figaro) الفرنسية، كانت كرات التنس في البداية تُصنع من الصوف لذلك اكتست اللون الأبيض أو الأسود، لكن في نهاية السبعينيات ومع ظهور التلفاز الملون وبث مباريات التنس بانتظام أصبحت الكرات البيضاء مصدر إزعاج للمشاهدين لأنها تندمج مع الخطوط البيضاء للملعب.

وبناء على ذلك، ومن أجل تأمين رؤية أفضل للمشاهدين، اتفقت هيئات البث والاتحاد الدولي للتنس عام 1972 على استخدام اللاعبين أثناء المباريات كرات مصنوعة من اللباد الأصفر، تحديدا الأصفر الفلوري لأنه اللون الأكثر وضوحا على شاشة التلفاز، حسب ما توصلت إليه الأبحاث.

ومنذ ذلك الحين انطلق استخدام الكرات ذات اللون الأصفر في جميع البطولات، ومع ذلك ما زال من الممكن حتى اليوم استخدام الكرات البيضاء في الحلبة الاحترافية.

وتعتبر رياضة التنس من الرياضات الفردية المشهورة في العالم، والتي سطع فيها الكثير من النجوم الذين تميزوا عن غيرهم بالكثير من القدرات والقوة من اجل الوصول اىل الشهرة التي حصلوا عليها من لعبهم المميز في مباريات التنس المميزة، حيث هناك الكثير من العشاق لهذه اللعبة المميزة، واصبحت تقام لها الكثير من المسابقات حول العالم.