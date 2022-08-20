هل قبلت طليقة بن أفليك حضور زفافه من جينيفر لوبيز؟

وجه الممثل العالمي بن أفليك الدعوة لطليقته جينيفر جارنر من أجل حضور حفل زفافه من جينيفر لوبيز.

وأكد تقرير لموقع “ديلي ميل”، أن جينيفر لوبيز لم تغضب من الأمر، ورحبت به نظرًا لأن جارنر والدة أبناء بن أفليك، وباتت بمثابة صديقة مقربة منه، وتسير الأمور بينهما بعد الانفصال بتفاهم تام، ولم تحدث بينهما أي مشاكل تعكر صفو علاقتهما.

كما كشف تقرير موقع “ديلي ميل” أن جارنر علقت على تلك الدعوة بتأكيدها على عدم الحضور لا لشيء سوي انشغالها في نفس التوقيت بأعمال في تكساس.

من ناحية أخرى يبدو أن النجم العالمي بن أفليك، يريد أن يبدأ حياة جديدة تمامًا مع زوجته النجمة العالمية جينيفر لوبيز، لذلك قرر عرض قصره الفاخر في “باسيفيك باليسايد” للبيع بقيمة 30 مليون دولار.

تأتى تلك الخطوة بعدما تراجع الثنائي عن فكرة شراء منزل زوجية جديد، والانتقال للعيش بمنزل “جي لو”، الذي استأجرته لوبيز منذ عام 2016، ولكن نتيجة خضوعه حالياً لبعض التعديلات والإصلاحات، قررا استئجار قصر الملياردير الشهير جيمس باركر، خطيب ماريا كاري السابق، والذي تبلغ تكلفته 60 مليون دولار.

وتردد أن عملية الإصلاحات وإعادة هيكلة العقار ستستغرق عاماً كاملاً، ما يعني بقاءهما في عقار جيمس باركر لحين انتهاء جميع الإصلاحات.