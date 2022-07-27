هل من الآمن وضع واقي الشمس يومياً؟

يُعدّ واقي الشمس ضرورة ملحّة لبشرتنا، من أجل العناية بها وحماية سطحها والطبقات العديدة تحتها، إياكِ والتقليلَ من أهميته ودوره في حماية بشرتك، ستندمين، لأن فوائد واقي الشمس كثيرة.

صحيح أن أطباء الجلد يوصون بضرورة استخدامه على مدار السنة، إلا أن قوة الأشعة ما فوق البنفسجية الضارة تشتدّ مع نهاية فصل الربيع واقتراب الصيف، لذلك يمكنكِ تجاهل استخدام واقي الشمس في الشتاء- ليس كثيراً- لكن حذارِ من تجاهله في الصيف.

نُجيب في هذا التقرير على أكثر الأسئلة شيوعاً، التي يمكن أن تطرحيها حول واقي الشمس: إلى أي مدى هو فعّال وآمن؟ وما درجة عامل الحماية SPF المثالية؟ وهل يجب وضعه قبل المكياج، حتى لو كنتِ تستخدمين كريماً مرطباً يتضمّن SPF؟ والأهم: ما الفرق بين واقي الشمس الفيزيائي والكيميائي، وأيّهما أفضل.

هل عليَّ أن أقلق بشأن وجود مكوّنات قد تُسبِّب السرطان؟

نعم، في 14 تموز من العام 2021، سحبت شركة “جونسون آند جونسون” بعض بخاخات الوقاية من الشمس من علامتَي “نيتروجينا” و”أفينو”، بعد أن كشفت الاختبارات الداخلية عن احتوائها على مستوياتٍ منخفضة من البنزين، وهي مادة كيميائية عديمة اللون قد تسبّب أنواعاً معينة من السرطان.

جاء ذلك في أعقاب تقريرٍ صدر قبله، في مايو/أيار، من صيدلية “فاليشور” الإلكترونية، التي تفحص المنتجات العلاجية والتجميلية في مختبراتٍ خاصة. ذكر التقرير أن نسبة مادة البنزين تجاوزت المستويات الموصى بها فيدرالياً، في عشرات الدفعات من واقيات الشمس التي خضعت للفحص.

لم يتضح بعد كيف وصلت مادة البنزين إلى واقيات الشمس، رغم تأكيد شركة “جونسون آند جونسون” أنه لا يدخل ضمن مكوّنات منتجاتها الواقية من الشمس. وأوضحت الشركة أنها تحقق في المصادر المحتملة لتلوث منتجاتها به.

وفي بيانٍ صحفي، قالت إنه “من غير المتوقع حدوث تأثيرات صحية سلبية جراء استخدام واقيات الشمس المسحوبة من الأسواق”، رغم أن الشركة كانت قد طلبت من المستهلكين التوقف عن استخدام هذه المنتجات!

يتعرّض الناس للبنزين بانتظام عبر استنشاقه من مصادر مختلفة، مثل محطات الوقود ودخان السجائر، إلى جانب العمل في صناعات معينة، مثل مصانع البلاستيك والمطاط. قد يمتص الجسم مادة البنزين أيضاً من خلال الجلد، رغم قلة عدد الدراسات التي فحصت بالضبط مدى التأثير الضار لهذه الطريقة من التعرّض.

لكن في هذا الإطار، فإن “استنشاق البنزين قد يتسبّب في الإصابة بسرطان الدم وأنواع أخرى من السرطان”، وفقاً لموقع “نيويورك تايمز”، لا سيما وأن المستويات العالية الواردة في تقرير صيدلية فاليشور مثيرة للقلق.

ما هي درجة عامل الحماية SPF المثالية في واقي الشمس؟

يوصي معظم أطباء الجلد والأكاديمية الأمريكية لطب الجلد باستخدام واقٍ شمسي بعامل حماية لا يقلّ عن 30. ليومٍ مشمس عادي، عامل حماية بدرجة 30 هو مثالي.

لكن وفقاً لموقع Healthline، فإن قضاء يومٍ على البحر يحتّم علينا رفع درجة عامل الحماية، أو تجديد وضعه كلّ ساعتين، تفادياً للإصابة بحروق الجلد.

لكن الأهم من عامل الحماية الفعلي من الشمس هو العثور على واقٍ واسع الطيف -يحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية طويلة الموجة ومتوسطة الموجة- معظم الأحيان، لا يحصل الأشخاص على فائدة عامل الحماية من الشمس، الموجود على ملصق الواقي، لأنهم لا يضعون طبقة كافية على بشرتهم، وعادةً لا يعيدون تطبيقه خلال فترة تعرّضهم للشمس، عادةً كل 80 دقيقة أو ساعتين”.

هل من الآمن وضع واقي الشمس يومياً؟

في الواقع، هذا إجراء موصى به، فالأشعة ما فوق البنفسجية موجودة طوال أيام السنة، سواء كان الجو مشمساً أو غائماً، لكن ليس من الضروري وضع واقي الشمس على أجزاء الجسم غير المُعرّضة للشمس.

وفي الواقع، فمن المهم ألا ننسى وضعه على الوجه، والأذنين، واليدين، والساعدين، إضافةً إلى الرقبة وجميع أجزاء الجسم المكشوفة لحمايتها من أضرار أشعة الشمس.