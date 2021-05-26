هل نالت سيرين عبد النور الإقامة الذهبية من دولة الإمارات؟

نشرت الممثلة اللبنانية سيرين عبد النور صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لها وهي موجودة في دبي وقالت: “إنه وقت العطلة في دبي”. وفي هذا السياق، كشفت معلومات لـ”الفن” عن أن عبد النور نالت الإقامة الذهبية في الإمارات، إذ أنها ستعود إلى بيروت في الأيام المقبلة.

وتصور عبد النور آخر مشاهدها في مسلسلها الجديد “دور العمر” الذي سيعرض قريباً من بطولة الممثل اللبناني عادل كرم إلى جانبها. بعدها ستنتقل سيرين إلى مصر أيضاً لحضور أحد المهرجانات الفنية المقامة هناك.

تجدر الإشارة إلى أن سيرين كانت كشفت بعض التفاصيل عن شخصيتها في المسلسل الجديد، موضحة أن الشخصية التي تقدمها جريئة جداً واحتاجت منها إظهار تغيير جذري، موجهة حديثها إلى جمهورها قائلة: “لا تنصدموا”.

مسلسل “دور العمر” من بطولة سيرين عبد النور وعادل كرم ونخبة من الممثلين، وهو من إخراج سعيد الماروق، وسيناريو وحوار ناصر فقيه.