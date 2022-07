هل وضع كريستيانو رونالدو شرطا للبقاء مع يوفنتوس؟

أفادت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الخميس، بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وضع شرطا للبقاء مع يوفنتوس.

وبدأت الشكوك تحيط بمستقبل رونالدو مع يوفنتوس، عقب خروج الفريق من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام بورتو البرتغالي.

وتردد أن رونالدو، البالغ من العمر 36 عاما، قد يعود إلى ريال مدريد، الذي أمضى معه 9 مواسم، وبات هدافه التاريخي برصيد 450 هدفا، كما ارتبط بالعودة إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وبحسب صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“، فإن رونالدو سيؤجل أي قرار بشأن مستقبله حتى نهاية الموسم الحالي.

وأضافت أنه من المقرر أن يجلس النجم البرتغالي مع إدارة يوفنتوس في الصيف؛ لمناقشة تعاقدات الفريق ومشروع أندريا بيرلو والتزامات النادي.

وأوضحت ”لاغازيتا ديلو سبورت“ أن رونالدو يريد أن يتعاقد يوفنتوس مع لاعب يملك مواصفات الفرنسي كريم بنزيما، زميله السابق في ريال مدريد لمدة 9 مواسم.

ولعب رونالدو إلى جانب بنزيما 342 مباراة مع ريال مدريد، حقق خلالها نجاحات كبيرة، أبرزها التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية.

ويمتد عقد رونالدو مع يوفنتوس حتى يونيو 2022، علما أنه انضم للفريق صيف 2018 مقابل نحو 100 مليون يورو.

وبحسب ”لاغازيتا“، فإنه إذا قرر رونالدو الرحيل عن يوفنتوس فقد يجد الطريق مسدودا، حيث إن باريس سان جيرمان يركز على التجديد لنيمار وكيليان مبابي، كما أنه من غير المرجح أن يكون مانشستر يونايتد قادرا على تمويل صفقة إعادة رونالدو، في حين سيضطر البرتغالي لتخفيض راتبه إذا أراد العودة لريال مدريد.

