هل وقعت بريتني سبيرز اتفاقية لحماية ثروتها قبل الزواج ؟

وقعت النجمة العالمية بريتنى سبيرز، هى وزوجها سام أصغرى، على عقد مسبق لحماية نجمة البوب، وتهدف اتفاقية ما قبل الزواج التى تميل لصالح المغنية البالغة من العمر 40 عاماً، إلى حماية ثروتها فى حالة الانفصال عن زوجها البالغ من العمر 28 عاماً، وتضمنت الاتفاقية عدم حصول أصغرى، على أى من ثروة سبيرز التى تبلغ تقريباً 60 مليون دولار إذا قررا الانفصال، حسب ما نشره موقع TMZ.

يأتى هذا فيما ارتدت بريتنى سبيرز، فستاناً أنيقاً مخصصاً من فيرساتشى لزواجها من سام أصغرى فى حفل زفاف، الخميس الماضى، حيث وضعت أميرة البوب طرحة زفاف بحواف من الساتان وقلادة بيضاء وتم الزواج فى منزلها بثاوزاند أوكس، كاليفورنيا، وبعد أشهر من التكهنات حول من سيصمم ثوب سبيرز، نشرت بريتنى سبيرز، العام الماضى، منشور تم حذفه مفاده أن فيرساتشى تصنع ثوب زفافها.

الرئيسة الإبداعية للعلامة التجارية، دوناتيلا فيرساتشى، كشفت على وسائل التواصل الاجتماعى، أن علامتها التجارية صممت أيضاً بدلة أصغرى، وكتبت المصممة الإيطالى، الذى نشر صورة للعروسين على موقع “إنستغرام”، أن سبيرز تحتل مكانة خاصة جدا فى قلبه، وتميز التصميم بقبة مفتوحة على الصدر تمتد حتى الكتفين حيث تتدلى كاشفة عنهما قليلاً، أما صدره فتميّز بثنيات أمامية، فيما الجزء السفلى بفتحة طويلة على الساق أخذت شكل حرف v.

بينما صرح ممثل عن فيرساتشى لشبكة CNN بأن “سبيرز كانت ترتدى أيضاً قفازات من التول مطرّزة بحبيبات اللؤلؤ، وحذاءً مصنوعاً من الساتان الأبيض اللون”، موضحاً أن صناعة الفستان استغرقت أكثر من 700 ساعة من خياطى دار الأزياء”، كما ارتدت سبيرز عقدا بحجم الرقبة تتوسطه ماسة تزن 62 قيراطا، وفقاً لمجلة Vogue.