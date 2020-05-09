هل يبطئ الطقس الدافئ أو يعوق انتشار فيروس كورونا المستجد؟

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كشفت دراسات أنه من غير المرجح أن يبطء الطقس الدافئ أو يعوق انتشار فيروس كورونا، محطماً الآمال بأن يقضي الصيف على الوباء.

وقلت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، عن علماء قولهم إنه من غير المرجح أن يبطء الطقس الدافئ أو يعوق انتشار فيروس كورونا، محطماً الآمال بأن يقضي الصيف على الوباء.

وقال باحثون أميركيون وكنديون إن خطر انتقال العدوى قد ينخفض فقط بنحو 1.5 في المائة لكل درجة فهرنهايت فوق 77 درجة فهرنهايت 25 درجة مئوية.

وقام باحثون فى كندا، بفحص انتشار “كوفيد-19” حول العالم في أواخر آذار في أماكن ذات رطوبة مختلفة وخطوط عرض وإجراءات صحية عامة، مثل المسافة الاجتماعية.

وتابع الدكتور بيتر جونى، من جامعة تورنتو، أن الفريق لم يجد سوى القليل من الصلة بين انتشار العدوى ودرجة الحرارة أو خط العرض، أو ارتباط ضعيف فقط بالرطوبة.