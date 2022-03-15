هل يتعاقد ريال مدريد مع النرويجي إيرلينج هالاند؟

أشارت معلومات صحافية الى ان نادي ريال مدريد الإسباني حسم أمره بشأن التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند، بعدما تحدثت تقارير صحفية، في وقت سابق، عن رغبته في الانتظار عاما آخر للتحرك نحو هالاند، لتجنب ضمه في وجود المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

ويحظى هالاند، صاحب الـ21 عاما، باهتمام بعض الأندية الأوروبية الكبرى، التي ترغب في ضمه الصيف القادم، على رأسها مانشستر سيتي الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وبرشلونة الإسباني.

في هذا الاطار، أعلنت صحيفة “ماركا” الإسبانية مفاجأة مدوية بشأن اتخاذ إدارة الريال قرارا بالتحرك نحو هالاند الصيف المقبل، بدلا من الانتظار حتى 2023.

وأفادت الصحيفة بأن تكلفة الصفقة قد تبلغ حوالي 130 مليون يورو، شاملة العمولات الخاصة بوكيله الإيطالي مينو رايولا، فيما سيتضمن العرض عقدا لمدة 6 سنوات.

وباحتساب الرواتب التي سيحصل عليها اللاعب الدولي النرويجي طوال مدة العقد، فإن إجمالي الصفقة سيبلغ حينها 350 مليون يورو، وهي قيمة خيالية لعقد اللاعب الشاب.

إدارة النادي الإسباني، اتخذت هذا القرار بعد ساعات من ظهور تقارير صحفية تؤكد حسم هالاند مصيره مع دورتموند بإبداء رغبته في الرحيل عن النادي بنهاية الموسم الحالي.

وأراد ريال مدريد عدم تفويت فرصة الظفر بتوقيع المهاجم الشاب، بدلا من خسارته لأحد الكبار، في ظل تقارير تفيد باقتراب مانشستر سيتي من الحصول على توقيعه.

وحال نجح متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني في حسم الصفقة لصالحه، فإنه سيجمع بذلك بين هالاند والفرنسي كيليان مبابي، المتوقع انضمامه للريال بنهاية الموسم عقب انتهاء تعاقده مع سان جيرمان.