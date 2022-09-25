هل يحسم سيرجيو بوسكيتس قراره بالبقاء في برشلونة؟

ما زال “سيرجيو بوسكيتس”، لاعب وسط برشلونة، حائرًا في مصيره مع البارسا عندما ينتهي عقده هذا الموسم.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن بوسكيتس حائر في مصيره حتى الآن، كما أنه ليس في عجلة من أمره لحسم مستقبله في الموسم المقبل.

ولفتت إلى أن بوسكيتس يخطط لحسم مستقبله عقب كأس العالم، حيث إنه حتى الآن لم يمنح كلمته لأي نادٍ في الدوري الأميركي ولم يجلس للتفاوض مع برشلونة بشأن التمديد.

وأوضحت الصحيفة أن بوسكيتس سبق أن صرّح بأن الموسم الحالي قد يكون الأخير في مسيرته مع برشلونة، لكنّ عودة صديقة تشافي هيرنانديز قد تطيل بقائه في “كامب نو”، ذاكرةً أن تشافي سعيد بأداء بوسكيتس ودوره كقائد في غرفة الملابس، وإذا كان الأمر يعتمد على قرار المدرب، فإن هيرنانديز سيوقع مع صديقه لموسم آخر.

في السياق، قالت “موندو ديبورتيفو” إن موسم برشلونة سيلعب دورًا أيضًا في حسم قرار بوسكيتس الذي يحب التواجد مع فريق ينافس على كل الألقاب.

وكشفت أن بوسكيتس صاحب الـ34 عامًا تجذبه فكرة اللعب في الدوري الأميركي ومعجب بمشروع إنتر ميامي، لذا يفكر في إنهاء مسيرته هناك.