هل يدخل فريق ثالث لمصالحة إليسا وزياد برجي؟

تشهد الساحة الفنيّة في الفترة الأخيرة سلسلة خلافات بين فنّانين ظهرت الى العلن عبر تصريحات وبيانات. ولكن، يبدو أنّ الخلاف بين الفنّانة إليسا والفنّان زياد برجي سيتخطّى الإطار الإعلامي ليصل الى القضاء الذي سيحسم بينهما.

وفي آخر التطورات في هذه القضيّة، صدر عن المكتب الإعلامي للفنّانة إليسا بيانٌ موقّع من وكيلها القانوني المحامي مارك حبقة، جاء فيه:

تقدّمت الفنّانة إليسا بواسطة وكيلها القانوني المحامي مارك حبقة بعدة مراجعات قضائية حماية لحقوقها المكرسة قانوناً وذلك بوجه التعدي السافر والقرصنة المتعمدة على حقوق الملكية الفنية والأدبية العائدة لها فيما خصّ أغنية “أنا وبس” التي تم قرصنتها وإعادة بثها من قبل السيدين زياد برجي وأحمد ماضي اللذان وبعد أن تنازلا عن كامل حقوقهما الفنية والأدبية وقبضا حقوقهما المادية الناتجة عن التنازل المذكور، عادا وبشكل مناف لأبسط القواعد القانونية والأدبية بإعادة نشر الأغنية تحت عنوان “وبطير” ضاربين عرض الحائط بأبسط أدبيات قواعد الفن وأدبيات التعامل الأخلاقي سيما وأن كافة المستندات القانونية تؤكد عدم شرعية وقانونية بث ونشر أغنية “وبطير” التي تعكس صورة مقلدة، مقرصنة عن الأغنية الرسمية للفنانة إليسا صاحبة ومالكة الأغنية الرسمية “أنا وبس”.

يؤكد المكتب الإعلامي للفنانة إليسا أن الوكيل القانوني المحامي مارك حبقة قد اتخذ كافة الإجراءات الآيلة إلى وقف التعدّي على حقوق الفنانة إليسا المحمية قانوناً لا سيّما إلى ملاحقة كل من ساهم في قرصنة أغنية “أنا وبس” وتحويرها وتقليدها ونشرها خلافاً للقانون، بما فيهم كاتب وملحن وناشر الأغنية المذكورة و / أو محوّر عنوانها (وبطير)، وكل من ساهم في توزيع و / أو ترويج الأغنية المقرصنة،

وعليه،

تؤكد الفنانة إليسا عن كامل ثقتها في القضاء اللبناني الذي سوف يضع حدّ للتفلت الأخلاقي والفني والأدبي الناتج عن مخالفة القوانين اللبنانية المرعية الأجراء ليكون كل مخالف عبرة لمن اعتبر.

فإلى أين سيصل الخلاف بين إليسا وزياد، وهل سيتدخّل فريقٌ ثالث لمصالحتهما أم ستكون الكلمة الأخيرة للقضاء؟