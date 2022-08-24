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هل يسعى تشيلسي إلى التعاقد مع ماغواير؟

منذ 37 دقيقة
آخر تحديث: 24 - أغسطس - 2022 10:35 صباحًا
نادي تشيلسي

نادي تشيلسي

موقع kooora
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تحدّثت تقارير عن حقيقة اهتمام تشيلسي بالتعاقد مع “هاري ماغواير”، مدافع مانشستر يونايتد، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر خبير الانتقالات الشهير “فابريزيو رومانو”، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لا توجد أي مفاوضات جارية بين مانشستر يونايتد وتشيلسي من أجل هاري ماغواير”.

وتوقّع الخبير الايطالي أن يبقى ماغواير في مانشستر يونايتد ويقاتل من أجل مكانه، ولا توجد أي خطط مختلفة بالنسبة للناديين.

وأضاف: “موقف تشيلسي هو نفسه دائما، فهم يريدون التعاقد مع ويسلي فوفانا في الوقت الحالي”.

ويتلقى ماغواير انتقادات مستمرة في الفترة الأخيرة، بداعي تراجع مستواه وارتكابه العديد من الأخطاء الدفاعية، كما أنّ المدير الفني للشياطين الحمر “إريك تين هاج” لم يدفع به خلال الانتصار بنتيجة (2-1) ضد ليفربول الجولة الماضية بالبريميرليغ.

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