هل يصدر الأمير هاري نسخة جديدة من كتابه؟

نقلت صحيفة Page Six عن مصادر مطلعة أن الأمير هاري بصدد التحضير لإصدار نسخة جديدة من كتابه Spare. وورد في التقرير أن الأمير قد يضطر لكتابة فصلٍ إضافي ليتم تضمينه في الإصدار الورقي من الكتاب في العام الجاري، وذلك بعد أن تنتهي مبيعات النسخ الموجودة.

ومن المتوقع أن يتضمن الكتاب الجديد مشاعر الأمير هاري وزوجته الأميركية ميغان ماركل فيما يتعلق برد الفعل الملكي العنيف على مسلسلهما الوثائقي الذي عرض على “نتفليكس”، وكذلك بعد نشر Spare، إذ إن هذا الأمر يشوّق القراء كثيرًا.

وكانت مذكرات الأمير هاري التي حملت عنوان Spare قد حطمت الأرقام القياسية، باعتبارها الكتاب غير الروائي الأسرع مبيعًا على الإطلاق، وفق موسوعة “غينيس”، حيث بيع من الكتاب 1.43 مليون نسخة في يومه الأول، كما حصل لقاء الأمير هاري للحديث عن مذكراته على 11.2 مليون مشاهدة بعد نشره بـ 60 دقيقة.