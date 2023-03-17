هل يعتزل جيريمي رينر التمثيل؟

أصبحت مهنة الممثل الأميركي جيريمي رينر في هوليوود موضع شك خطير اليوم، حيث كشف مصدر مقرّب من النجم أن التمثيل لم يعد “أولوية” بالنسبة له بعد حادث محراث الثلج المروع مطلع العام الجديد.

وأشار المصدر لـ “دايلي ميل” إلى أن جيريمي “لا يزال يحب التمثيل، إلا أن هوليوود لم تعد أولوية بالنسبة له بعد الآن”.

ووفقًا للمصدر، تحوّل تركيز جيريمي بعيدًا عن حياته المهنية على الشاشة في أعقاب الحادث المرعب ليلة رأس السنة الجديدة في منزله في بحيرة تاهو.

وكان الممثل العالمي طمأن جمهوره حول صحته بعد خضوعه لعمليتين جراحيتين بعد إصابات شديدة تعرّض لها جراء حادث أليم خلال محاولة جرف الثلوج بالقرب من منزله، في صباح أول أيام العام الجديد.

وعانى نجم Marvel من صدمة حادة في الصدر وإصابات في العظام بعد أن دهسه المحراث الثلجي الذي كان يستخدمه لجرف الثلوج من أمام منزله.