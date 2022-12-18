هل يعتزل ميسي بعد التتويج بكأس العالم؟!

قاد الأسطورة ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين للفوز بكأس العالم الذي غاب عن راقصي التانغو لـ 36 عاما.

كشف ليونيل ميسي بطل كأس العالم 2022، موقفه من اعتزال اللعب دوليا عقب الإنجاز المونديالي.

ليونيل ميسي حقق حلمه وقاد الأرجنتين لتحقيق لقب كأس العالم للمرة الأولى في مسيرته والثالثة بتاريخ البلاد بعد نسختي 1978 و1986.

واستطاع قائد منتخب الأرجنتين قيادة بلاده لهذا الإنجاز بعد تسجيله هدفين في الفوز على فرنسا بركلات الترجيح 4-2، عقب نهاية اللقاء بالتعادل 3-3.

وقال ميسي في تصريحات تلفزيونية: “لن اعتزل اللعب مع المنتخب الوطني بعد التتويج بكأس العالم، أريد الاستمرار في اللعب كبطل”.

وتابع: “كنت أعرف أن الله سيعطيني هذه البطولة، كان لدّي إحساس أنها مكتوبه لي، وقد تحقق الحلم، انظروا إلى كأس العالم، كم هي لطيفة”.

وأردف: “كانت هذه هي الكأس التي أردتها طوال حياتي، كان هذا حلمي منذ الطفولة الذي تحقق أخيرا، رغم بلوغي حاليا 35 عاما”.

وأتم: “لا يسعنا الانتظار حتى نكون نعود إلى بلدنا الأرجنتين لنرى مدى جنون الاحتفالات بلقب المونديال التاريخي”.