هل يعود كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد ؟ هذا ما صرح به زيدان

أكد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، الشائعات التي تحدثت مؤخرا عن إمكانية عودة نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو للنادي الملكي مجددا.

وانتشرت تقارير عن عودة رونالدو لريال مدريد بعد خروج يوفنتوس من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام بورتو، ما فرض شكوكا حول مشروع صاروخ ماديرا مع السيدة العجوز.

وقال زيدان لقناة سكاي سبورتس ردا على سؤالها عن صحة شائعات عودة رونالدو لريال مدريد، قائلا: ”قد تكون صحيحة“.

وأجرت سكاي سبورتس مقابلة مع المدرب الفرنسي قبل مباراة الإياب ضد أتالانتا في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وأراد الصحفيون معرفة إمكانية عودة رونالدو إلى سانتياغو برنابيو وفقا لما نقله موقع فوتبول إيطاليا.

Andrea Pirlo about Cristiano Ronaldo to Real Madrid rumours: “He’s ok. It’s normal for Cristiano to be disappointed, like everyone else. The rumours are normal, he is the most important player in the world with Messi. He's always done a great job here and proved his worth”. 🇵🇹 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 13, 2021

وفاز ريال مدريد ذهابا على أتالانتا بهدف دون رد.

وتابع زيدان عن رونالدو: ”نعم، قد يكون الأمر كذلك“. ”نحن نعرف كريستيانو، ونعرف ما فعله لريال مدريد، لكنه الآن لاعب في يوفنتوس وعلينا احترام ذلك“.

وأتم ”الآن، دعونا نرى ما سيكون عليه المستقبل. كنت محظوظا بما يكفي لتدريب كريستيانو وهو مثير للإعجاب للغاية. في الوقت الحالي، هو يقوم بعمله في مساعدة يوفنتوس“.

يوفنتوس يؤكد بقاء رونالدو

وأكد فابيو باراتيتشي مدير يوفنتوس حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، أن مستقبل كريستيانو رونالدو ما زال في تورينو، في خضم تكهنات إعلامية بأنه قد يترك النادي في نهاية الموسم.

وعندما سئل باراتيتشي من قبل سكاي إيطاليا عما إذا كان رونالدو يمثل مستقبل يوفنتوس، أجاب قائلا ”بدون شك“ في تصريحات بعد مباراة الفريق مع كالياري، أمس الأحد.

وأشار بيرلو في نفس السياق إلى أنه يحترم رغبة رونالدو في عدم الحديث عن الأمر، مؤكدا أن كريستيانو رد في الملعب بعد تسجيل هاتريك أمام كالياري.