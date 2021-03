هل يعود كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد ؟ هذا ما صرح به زيدان

أكد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، الشائعات التي تحدثت مؤخرا عن إمكانية عودة نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو للنادي الملكي مجددا.

وانتشرت تقارير عن عودة رونالدو لريال مدريد بعد خروج يوفنتوس من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام بورتو، ما فرض شكوكا حول مشروع صاروخ ماديرا مع السيدة العجوز.

وقال زيدان لقناة سكاي سبورتس ردا على سؤالها عن صحة شائعات عودة رونالدو لريال مدريد، قائلا: ”قد تكون صحيحة“.

وأجرت سكاي سبورتس مقابلة مع المدرب الفرنسي قبل مباراة الإياب ضد أتالانتا في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وأراد الصحفيون معرفة إمكانية عودة رونالدو إلى سانتياغو برنابيو وفقا لما نقله موقع فوتبول إيطاليا.

Andrea Pirlo about Cristiano Ronaldo to Real Madrid rumours: “He’s ok. It’s normal for Cristiano to be disappointed, like everyone else. The rumours are normal, he is the most important player in the world with Messi. He's always done a great job here and proved his worth”. 🇵🇹

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 13, 2021