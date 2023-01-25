هل يعود ميسي إلى برشلونة؟

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية أن ليونيل ميسي قائد الأرجنتين يريد الاستمرار مع باريس سان جيرمان ويتفاوض فقط معهم، ولا يوجد ناد آخر يتفاوض معه سواء أوروبي أو غير أوروبي.

وقال الصحفي الموثوق غاستون إيدول عبر حسابه على تويتر: “سيكون هناك اجتماع بين ميسي وباريس سان جيرمان. يمنحه العقد الحالي إمكانية الاستمرار لمدة عام آخر دون الحاجة إلى إبرام عقد آخر. علاوة على ذلك، ستتم مناقشة ما إذا كان بإمكانهم إبرام عقد جديد. هذا يعني أنه سيستمر في النادي الفرنسي”.

وأشار الصحفي في محطة TyC Sports الأرجنتينية والمقرب من ميسي إلى أن قائد الأرجنتين يحب ناديه السابق برشلونة، لكن المشكلة هي أن علاقة إدارة خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني الحالي ليست جيدة مع ميسي بعد رحيل النجم الكبير قبل نحو عامين إلى باريس سان جيرمان.

وأكد إيدول أن ميسي لن يعود إلى برشلونة بعد انتهاء فترة تعاقده مع باريس سان جيرمان.

وغادر ميسي استاد كامب نو إلى بارك دي برينس في صفقة مجانية خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021، ورحيله عن نادي طفولته أسفر عن حالة من الانزعاج بين الطرفين، وكان من الواضح أنه منزعج خلال مؤتمره الصحفي الوداعي.

وكما اتضح، كان مجلس إدارة برشلونة هو الذي لم يكن مستعدًا لتجديد عقد النجم الأرجنتيني، مما أجبره على الانتقال إلى باريس سان جيرمان، رغم أن الحملة الدعائية لرئاسة لابورتا لنادي برشلونة اعتمدت بشكل كبير على الترويج لتجديد عقد اللاعب.

ونظرا للعلاقة المتوترة بين ميسي ولابورتا، فإن الحائز على جائزة الكرة الذهبية سبع مرات سيمتنع عن العودة إلى إسبانيا طالما لابورتا يرأس برشلونة، رغم أنه في البداية شوهد يصوت له في الانتخابات لكن الأمور تغيرت بعد ذلك.

وقال الصحفي ألبرت فرنانديز من محطة “غول” التلفزيونية إن برشلونة يدرك صعوبة إعادة ميسي في الوقت الحالي؛ نظرا لصعوبات مالية في النادي الكتالوني.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان هذا الصيف، لكن العديد من التقارير ذكرت أنه سيمدد إقامته في باريس. وللنادي أيضًا خيار تمديد عقده سنةً أخرى.

وفاز ميسي بالعديد من الألقاب الجماعية والشخصية في برشلونة قبل الانتقال إلى باريس، حيث خاض 778 مباراة مع النادي الكتالوني سجل خلالها 672 هدفًا وصنع 303 تمريرات حاسمة.