هل يعود نيمار إلى برشلونة الموسم المقبل بعد إعلان الإدارة رغبتها بضمه؟

كشفت إذاعة ”RAC1“ أن إدارة نادي برشلونة فتحت خطوط اتصال مجددا مع البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم باريس سان جيرمان، من أجل ضمه الموسم المقبل.

ووفقا للإذاعة، فإن ”إدارة البلوغرانا أبلغت نيمار أنهم يريدونه الموسم المقبل، وسوف يبقون على اتصال معه طالما هو لم يجدد تعاقده مع باريس سان جيرمان“.

ورحل نيمار عن صفوف برشلونة في 2017، وانتقل إلى باريس سان جيرمان في صفقة ضخمة وصلت وقتها إلى 222 مليون يورو، ولكن في الموسمين الماضيين، ترددت أنباء تفيد بأن النجم البرازيلي يسعى للعودة مجددا للعب بجوار صديقه ليونيل ميسي، قائد البلوغرانا.

وينتهي عقد نيمار مع سان جيرمان صيف العام 2022، ويحاول الفريق الفرنسي منذ فترة تجديده.

وكانت صحيفة ”سبورت“، ألقت الضوء على ما سمّته ”4 مفاتيح لعودة نيمار“، موضحة أن المفتاح الأول يتمثل في تجميد نيمار مفاوضات تمديد عقده مع سان جيرمان، وذلك من أجل معرفة موقف برشلونة من التعاقد معه.

وأضافت، أن المفتاح الثاني يتمثل في خوان لابورتا، رئيس برشلونة، الذي يملك علاقات جيدة مع جميع الأندية ومن بينها باريس سان جيرمان، أما الأمر الثالث فهو إدراك النادي الكتالوني أن هذه هي الفرصة الأخيرة لاستعادة نيمار.

والمفتاح الرابع، يتعلق بميسي، لأن قدوم النجم البرازيلي يعني استمراره، خاصة وأنهما يملكان علاقة قوية، كما أنهما لا يزالان على تواصل منذ 2017.

وكان راديو ”مونت كارلو“ الفرنسي نقل أخيرا عن نيمار، قوله: ”تمت تسوية كل شيء تقريبا لتمديد العقد مع باريس سان جيرمان، نحن في مناقشات الآن، لسنا في عجلة من أمرنا. أشعر بالراحة. أشعر بالسعادة حقّا هنا“.