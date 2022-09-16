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هل يغادر آرثر ليفربول في الشتاء؟

منذ 36 دقيقة
علم ليفربول

علم ليفربول

موقع kooora
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تحدّثت تقارير صحفية، عن حقيقة رغبة ليفربول في الاستغناء عن البرازيلي “آرثر ميلو”، في الشتاء المقبل، وقطع إعارته من يوفنتوس الإيطالي.

واستعار ليفربول، آرثر من يوفنتوس لمدة عام، لكن ظهرت تقارير تشير لرغبة النادي الإنكليزي في إنهاء إعارته لعدم رضا “يورغن كلوب”، مدرب الريدز عن مستواه.

لكنّ فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات، قال إن ليفربول لم يفكر أبدا في رحيل آرثر خلال الشتاء المقبل.

وكتب فابريزيو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ليفربول لا يخطط لإعادة آرثر ميلو إلى يوفتنوس في يناير/كانون الثاني، بالرغم من الشائعات القادمة من إيطاليا”.

وأضاف:”آرثر يعمل بجد لاستعادة أفضل مستوياته. القصة هذه تم نفيها من قبل كل من النادي واللاعب، اللاعب يركّز بشكل كامل مع ليفربول”.

وذكرت شبكة “BBC” البريطانية أنه بالرغم من حصول الفريق على راحة، إلا أن البرازيلي يتدرب بشكل منفرد من أجل إقناع يورغن كلوب المدير الفني للفريق.

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