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هل يغيب ميسي عن نهائيّ المونديال؟

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 16 - ديسمبر - 2022 7:58 صباحًا
ليونيل ميسي

ليونيل ميسي (رويترز)

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غاب قائد منتخب الأرجنتين، النجم ليونيل ميسي، عن التدريبات الجماعية بسبب معاناته من إصابة، وذلك قبل ثلاثة أيام فقط من مواجهة فرنسا في نهائي كأس العالم لكرة القدم 2022.

وأفاد موقع “كلارين” الأرجنتيني، بأن ميسي غاب عن التدريبات الجماعية بسبب معاناته من آلام على مستوى أوتار الركبة اليسرى، إثر إصابة تعرض لها في مباراة كرواتيا ضمن الدور نصف النهائي لمونديال قطر 2022.

واكتفى النجم الأرجنتيني بالتدرب داخل صالة الألعاب الرياضية تحت إشراف المحضر البدني لمنتخب الأرجنتين، ما أثار مخاوف الجماهير الأرجنتينية حول العالم قبل نهائي المونديال.

وأشار نفس التقرير إلى أن إصابة ميسي لا تدعو للقلق، ومن المتوقع أن يعود إلى أجواء التدريبات العادية، يوم الجمعة، وهو ما يجعل اللاعب جاهزا للمشاركة في المباراة النهائية، على ملعب “لوسيل”.

بينما شارك الجناح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، في التدريبات الجماعية لمنتخب “الألبيسيليستي”، وبات جاهزا للعودة إلى أجواء المباريات، بعدما غاب عن معظم لقاءات منتخب بلاده بسبب الإصابة، حيث تحدثت تقارير صحفية أرجنتينية، عن تعافي اللاعب بشكل نهائي وجاهزيته لأخذ مكانه في تشكيلة المدرب سكالوني أمام المنتخب الفرنسي، يوم الأحد المقبل، على استاد “لوسيل”.

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