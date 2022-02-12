هل يفعلها ريال مدريد؟!.. اجتماع سري بين زيدان وهالاند

كشفت صحيفة “بيلد” الألمانية، عن جلسة سرية بين النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، والمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، خلال الأيام القليلة الماضية.

وكان هالاند، صاحب الـ21 عاما، انتهى تعاقده مؤخرا مع شركة “نايكي” الأمريكية الراعية له، مما فتح الباب أمام دخول بعض المنافسين الآخرين في مفاوضات معه لرعايته.

وقالت الصحيفة إن الجلسة السرية التي حضرها هالاند ووالده وبعض المقربين منه مع مسؤولي شركة “أديداس” الألمانية.

وعقد الاجتماع السري بمقر الشركة الرئيسي، لكنه شهد حضور زيدان، بصفته أحد أبرز الوجوه الدعائية لها.

واستعانت الشركة أيضا بالإسباني ميتشو، مهاجم سوانزي سيتي الويلزي الأسبق، الذي كان معشوق هالاند في طفولته.

وأرادت “أديداس” إقناع هالاند بالتوقيع على عقد رعاية معها، في حضرة نجم بارز مثل زيدان، وكذلك ميتشو، اللذين قد يشكلان عاملا حاسما في إقناع اللاعب بالموافقة.

وقد تمثل هذه الاتفاقية حال إتمامها نبأ سارا لنادي ريال مدريد الإسباني، الذي يملك هو الآخر عقد رعاية من الشركة الألمانية، مما قد يسهل عملية انتقال اللاعب إلى النادي الملكي مستقبلا.