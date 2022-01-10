هل يفعلها كريستيانو رونالدو وينتقل إلى برشلونة؟!

انتشرت شائعات قوية مؤخرا في الأوساط الرياضية العامية، تفيد برغبة المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بيترك النادي الإنجليزي.

وفقًا لموقع “Sport.es” فإن لاعب كرة القدم البرتغالي غير راضٍ عن الوضع و”متعب” من مانشستر يونايتد.

يشار إلى أن وكيل رونالدو خورخي مينديز على وفاق جيد مع قيادة برشلونة ومستعد لدعوة النادي لتعزيز البرتغالي البالغ من العمر 36 عامًا.

اعترف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بأنه “غير سعيد” بما يحققه مع مانشستر يونايتد، بينما دعا إلى “روح عالية وعقلية أقوى” في غرفة الملابس.

أثبت اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا منذ عودتة إلى مانشستر يونايتد أنه لم يفقد قوته أمام المرمى حيث سجل في 14 هدفا في 21 مباراة، لكن “الشياطين الحمر” لم يكونوا متفاهمين في اللعب الجماعي، وهو ما كان مصدر إحباط كبير حسبما نشره موقع “غول” اليوم السبت.

ولجأ رونالدو إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عما يختلجه من طموحات للعام الجديد، حيث طالب الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات من زملائه في فريق يونايتد بالمزيد في النصف الثاني من الموسم، حيث كتب عبر حسابه على “إنستغرام”: “يقترب عام 2021 من نهايته ولم يكن عاما سهلاً على الإطلاق، على الرغم من أهدافي البالغ عددها 47 التي تم تسجيلها في جميع المسابقات”.

ورحل كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس مع انطلاقة هذا الموسم ليعود إلى مانشستر يونايتد.