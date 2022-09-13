الثلاثاء 17 صفر 1444 ﻫ - 13 سبتمبر 2022 |
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هل يمثل فارس كرم أمام القضاء؟

منذ 15 دقيقة
فارس كرم

فارس كرم

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طلبت ميريام فارس من محاميها رفع دعوى قضائية ضدّ فارس كرم، وتتمّ الدعوى من خلال استدعاء الأخير إلى النيابة العامة للإدلاء بإفادته.

وأكّدت معلومات أنّ الأسبوع المقبل ستظهر هذه الدعوى، فيما تتكتّم ميريام وإدارة أعمالها عن هذا الإجراء.

وتوصّلت ميريام إلى هذا القرار، بعد الأخذ والردّ بينها وبين مواطنها الفنان فارس كرم حول إشكال حصل في الأساس بسبب حجم صورة فارس، والتي ظهرت أصغر من صورة ميريام في إعلان لحفلتهما التي كانت مقرّرة في جدّة.

والدعوى القضائية ستكون تحت عنوانين عريضين، الأوّل هو “القدح والذّمّ” والثاني هو “قذف” الاتّهامات التي تمسّ بشخص الفنانة وكرامتها، بعد وصفها بكلمات نابية من قبل فارس.

وتُضيف المعلومات أنّ ردّ فارس بعد علمه بأنّ ميريام ستتّجه إلى القضاء هو “فلتتّجه إلى أيّ مكان يحلو لها”، ويبدو أنّه كلّف أيضًا مجموعة من المحامين وشاورهم بخصوص ما حصل وهو يتحضّر لأيّ طارئ يمكن أن يظهر فجأة.

وفي السياق نفسه، رفض الثنائي تدخّل أي جهّة تحاول الإصلاح بينهما.

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