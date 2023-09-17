هل يمكن إنتاج الأوكسيجين على المريخ؟

أكدت وكالة إدارة الفضاء الأميركية “ناسا” أن إنتاج “الأوكسجين القابل للتنفس في الغلاف الجوي للمريخ أمر ممكن”.

واستطاعت ناسا من خلال أداة “موكسي” المتواجدة على مركبة بيرسيفيرانس، تفكيك جزئيات هواء المريخ وتوليد إمدادات صغيرة وثابتة من الأوكسجين، بحسب تقرير نشره موقع “سينس أليرت”.

نائبة مدير وكالة ناسا، باميلا ميلروي، قالت في بيان إنه “من المثير للإعجاب إمكانية استخراج الأوكسجين من الغلاف الجوي للمريخ، وهو الذي يمكن أن يساعد في توفير الهواء القابل للتنفس أو حتى الوقود الصاروخي لرواد الفضاء في المستقبل”.

وأشارت إلى أن تطوير هذه التقنيات تتيح استخداما أمثل لـ”الموارد المتوفرة على سطح القمر أو المريخ”، مضيفة أن هذا الأمر بالغ الأهمية لإتاحة “تواجد طويل الأمد في الفضاء.. ويسمح بدعم حملات استكشاف بشرية أولية على المريخ”.

وصمم أداة “موكسي” علماء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والتي تعمل منذ هبوط بيرسيفيرانس على المريخ، في فبراير عام 2021، حيث تتم إدارتها من الأرض وإعطاء الأوامر التشغيلية لها لاختبار سطح المريخ.

وأجرت “موكسي” 16 اختبارات لإنتاج 122 غراما من الأوكسجين، وهو ما يتيح للإنسان البقاء على قيد الحياة لنحو أربع ساعات.

وتعمل الأداة من خلال التحليل الكهربائي الذي يستخدم الحرارة الشديدة لفصل ذرات الأوكسجين عن جزيئات غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يشكل نحو 95 في المئة من الغلاف الجوي، بحسب وكالة رويترز.

والخمسة في المئة المتبقية في هواء الفضاء تتكون بالأساس من غاز النيتروجين الجزيئي وغاز الأرغون. والأوكسجين متوفر ولكن بكميات ضئيلة لا تذكر.

وتقول ناسا إن هبوط أربعة رواد فضاء على سطح المريخ سيتطلب حوالي سبعة أطنان مترية من وقود الصواريخ إضافة إلى 25 طنا متريا من الأوكسجين.