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هل ينتقل ميسي إلى الهلال السعودي؟

منذ ساعتين
ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

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كشفت وسائل إعلام إسبانية أن النجم الأرجنتيتي ليونيل ميسي وافق على الانتقال إلى الهلال السعودي، الموسم المقبل، شرط الحصول على 600 مليون يورو سنوياً.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان الفرنسي، الصيف المقبل، مع إمكانية التمديد لموسم آخر بموافقة الطرفين.

وذكر برنامج “إل تشيرينغيتو” الإسباني الشهر أن الهلال بدأ مفاوضات ضم ميسي في كانون الثاني الماضي، وعرض على اللاعب الحصول على راتب سنوي قدره 300 مليون يورو، حيث طلب “ليو” مهلة للتفكير، ثم رد عن طريق والده في الشهر الحالي، بأنه يريد راتباً أعلى مما يحصل عليه النجم البرتغالي في صفوف النصر كريستيانو رونالدو، ويرى أن فارق 100 مليون يورو ليس كافياً.

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