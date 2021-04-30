هل يوجد مشهد جديد لإسماعيل ياسين في “موسى”؟ سمية الخشاب تكشف

كشفت الفنانة المصرية، سمية الخشاب، حقيقة “المشهد الثاني” الذي أعيد فيه تجسيد شخصية الفنان المصري الراحل، إسماعيل ياسين، ضمن أحداث مسلسل “موسى”.

وكان بطل العمل الرمضاني “موسى”، الفنان المصري محمد رمضان، قد أثار جدلا كبيرا خلال مشهده الأول مع شبيه إسماعيل ياسين، حيث أظهره في صورة شخص يأخذ أشياء ولا يريد أن يدفع ثمنها، واعتبر كثيرون المشهد إهانة للفنان الكبير.

وتزامن هذا الجدل مع إسراع سامية شاهين، أرملة الفنان الراحل، إلى تقديم شكوى رسمية للحصول على حق ياسين الأدبي، وطالبت رمضان ومخرج العمل محمد سلامة باعتذار رسمي.

وردت الخشاب للموقع الإلكتروني “سكاي نيوز عربية”، مساء أمس الخميس، على التقارير التي قالت إن المشهد الثاني أضيف للمسلسل بعد الأزمة، قائلة:

غير صحيح تماما، فنحن انتهينا من التصوير بالفعل وتم تسليم الحلقات، من بينها هذه الحلقة، للقنوات التي تعرضه، قبل أن تثار الضجة، ولم نكن لنتمكن أبدا من القيام بمثل هذا الأمر في ظل الضغوطات التي يتعرض لها صناع الأعمال الدرامية في رمضان.

وتابعت الفنانة المصرية: “أنا كنت جزءا من المشهد، وأؤكد بأن هذه التقارير غير صحيحة، ولا يجب أن نصدر الأحكام ونتسرع في قراراتنا، وإذا انتظر الناس وتابعوا المسلسل لفهموا حقيقة القصة”.