هنادي مهنى تشارك بفيلم "أنا وابن خالتي"

تشارك الفنانة هنادي مهنى في فيلم “أنا وابن خالتي”، وتجسد خلال أحداث الفيلم شخصية ابنة سيد رجب، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي.

وتدور أحداث الفيلم حول شخصين يقعان في عدة مغامرات لكل منهما مغامرة في حياته، حيث تدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي.

والفيلم بطولة سيد رجب وبيومي فؤاد وهنادي مهنى، وعلي لوكا، وإنعام سالوسة، ومن تأليف دعاء عبد الوهاب وعمرو أبو زيد، ومن إخراج أحمد صالح.

وكانت آخر أعمال هنادي مهنى مسلسل “سيب وأنا وأسيب”، المكون من 10 حلقات، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، بطولة هنا الزاهد، وأحمد السعدني، وساندي علي، ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف رنا أبو الريش، وإخراج وائل إحسان.